Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız"
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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