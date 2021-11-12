Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"

 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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