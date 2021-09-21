Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticaret hacim hedefi 100 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta TAİK tarafından düzenlenen 11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, "Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Geçtiğimiz Mayıs ayında bazı Amerikan şirketlerinin yöneticileriyle video konferans yoluyla fikir alışverişinde bulunmuş yeni işbirliği ve yatırım imkanlarını ele almıştık. Bu defa da Türk Amerikan iş Konseyi, Amerikan iş dünyasının siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmemize imkan sağladı. Türkiye ve ABD, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir. Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan işbirliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve kıymetini bir kez daha göstermiştir. Sadece ekonomi ve ticarette değil, güvenlikten teröre, savunmadan yatırımlara uzanan geniş bir alanda ciddi bir işbirliği imkanlarımız bulunuyor. Kişisel ilişkilerde olduğu gibi devletler de zaman zaman bazı konularda görüş ayrılıkları yaşayabilir. Biz bunların dayanışma ve karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. Türk Amerikan ilişkilerinin, konu bu zaviyeden ele alındığında, karşılaşılan zorlukları aşabilecek olgunluğa ve kapasiteye sahip olduğu görülecektir. Önemli olan her iki ülkede de bu yönde kuvvetli bir siyasi anlayış ve iradenin bulunmasıdır."

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığı samimi ve kapsamlı görüşmeyi hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti; "Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık. Bu rakamın, doğru adımların atılması halinde rahatlıkla erişebilecek gerçekçi bir hedef teşkil ettiği de hem fikiriz. Nitekim Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ticaret hacmi salgın şartlarına rağmen geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir. ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Siz iş insanlarıyla birlikte salgın sonrası dönemi doğru değerlendirmemiz halinde 100 milyar dolar hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesinde artan karşılıklı yatırımların önemli bir rolü bulunuyor. 2021 yılının Haziran ayı itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikalı şirket sayısı 1971'e ulaştı. Amerika'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da Amerika'da 7,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Uygun maliyet ve geniş üretim imkanları, iyi eğitimli iş gücü ve modern lojistik altyapısıyla Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Ülkemiz salgın dönemi boyunca küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir halkası olduğunu göstermiştir. Salgın döneminde sadece sağlıkta değil üretim, lojistik, kamu güvenliği, istihdam, sosyal destekler alanlarında da ülkemiz pozitif yönde ayrıştı. Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışlarında üç kıtayı birleştiren stratejik konumuyla Türkiye, giderek daha çok öne çıkmaya başladı. Olumsuz küresel ekonomik iklime, tedarik ve lojistik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık."

'G20'DE SANAYİ ÜRETİMİ EN ÇOK ARTAN ÜLKELERDEN OLDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla G20 içerisinde ikinci sırada yer aldık. Aynı dönemdeki G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik. Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 210 milyar doları geride bıraktık. Diğer yandan son 19 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz reform gündemimizden de kopmuyoruz. Kısa süre önce insan hakları eylem planımız ile ekonomi reform paketimizi milletimizle paylaştık. Ülkemizi sivil, daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Küresel ekonomi ve üretim paradigmasında yaşanan köklü değişimleri de yakından izliyoruz. İnsanlığın iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini giderek daha fazla hissetmeye başladığını görüyoruz. Bizde ekonomimizi bu yönde dönüştürecek yenilikçi ve çevre dostu adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

THY, DALLAS HAVAALANI'NDAN DİREKT UÇUŞ BAŞLATACAK

Esnek ve yüksek üretim kapasitesiyle Amerikan firmaları için birçok fırsat barındırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik ve ticari dayanışmamızı güçlendirmenin bir yolu da işbirliği alanlarımızı çeşitlendirmekten geçiyor. Enerji konusu bu bakımdan her iki ülkeye ciddi imkanlar sunuyor. Amerika'yla enerji alanındaki işbirliğimiz özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz sektöründeki ortak faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcımız Türk Havayolları, Amerika'da 10 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirmektedir. 23 Eylül'de Dallas Havaalanında uçuş başlatacaktır" dedi.

'50 EYALETİNE YÖNELİK YEREL ODAKLI TİCARET POLİTİKALARI GELİŞTİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

"Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığın gerçek potansiyeline ulaşmasında sizlerin vereceği güçlü desteğin katkısı büyük olacaktır. Önümüzdeki bu kazançlı potansiyelden daha fazla yararlanmak için karşılıklı diyaloğu ve işbirliğini arttırmalıyız. Bu amaçla Amerika'nın farklı sektörel önceliklerine sahip 50 eyaletine yönelik yerel odaklı ticaret politikaları geliştiriyoruz. Biz bu doğrultuda samimiyetle çalışırken Amerika'nın Türkiye'ye yönelik ticareti engelleyici bazı tek taraflı uygulamaları işimizi zorlaştırıyor. Bunla birlikte, bu meselelerin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturacağını düşünüyoruz. Siz değerli iş insanlarına bu konuda büyük rol düşmektedir. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması hususunda Amerikan makamları nezdinde girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz. Türk Amerikan ilişkilerinin ilerletilmesi için sizlerin ve iş konseylerinin göstereceği katkıların çarpan etkisi yapacağı şüphesizdir. Tek gündemi Türk Amerikan ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin ve çıkar gruplarının ülkemiz aleyhindeki asılsız karalama kampanyalarının gerçek amacını ve arz ettiği tehlikeyi de çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Bu art niyetli hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak bu faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum."