Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan'ı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı atamışlardır" denildi. - ANKARA