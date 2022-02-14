Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katıldı. İki ülke arasında 13 anlaşma imza altına alındı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya