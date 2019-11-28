Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
28.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kaynak: AA