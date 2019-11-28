Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

28.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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