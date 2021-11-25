Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'yı kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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Demirören Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri