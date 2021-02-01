Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir"

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.