Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir."

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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