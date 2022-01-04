Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir."
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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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