Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız 2002 yılındaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır"
AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)
Kaynak: Anadolu Ajansı