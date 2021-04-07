Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız 2002 yılındaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız 2002 yılındaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracatımız 2002 yılındaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracatımız 2002 yılındaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracatımız 2002 yılındaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracatımız 2002 yılındaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:46:15. #1.14#
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