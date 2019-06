Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'na ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Şişli'de bir otelde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. "Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü altyapı ekosistemi olarak daima yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim" diyen Erdoğan, "Dün Asya Güvenlik ve Ekonomik İşbirliği Toplantısı için Tacikistan'daydık. 30'u aşkın cumhurbaşkanı ile bir aradaydık. Başkanlarla tek tek toplantılar ve görüşmeler yaptık. Ülkeler arasındaki işbirliğini daha nasıl geliştiririz diye kararlar aldık. Küresel düzeyde Asya önemli bir yer oluşturuyor. Asya'ya ölçümü itibariyle baktığınızda devasa bir kıta. Bu kıtada Çin'in ayrı bir yeri var. Öbür tarafta Rusya ve Hindistan'ın ayrı yeri var. Orada siz değerli ihracatçılar için nasıl akıncı rolü oynarız onu düşündük. 1 milyar ve üzeri ihracat yapan şirket sayımız 13'e çıktı. İhracat yapan ilk bin firmanın çalışan sayısı 781'e ulaştı. Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 174, 4 milyar dolara çıkmış durumda. İhracattaki işleyiş olumlu ama yetersiz" dedi.

"70 milyon turist hedefi hayal olmaktan çıktı"

İhracata dair verileri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan firma sayımız 10'dan 13'e çıktı. İhracatta ileriye doğru atılan her bir adımın on binlerce, yüz binlerce istihdam olarak katkısını görüyoruz. 2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapattık. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle 171.4 milyar dolara çıktı. Bir an önce 200 milyar sınırını geçmeliyiz. Cari işlemler açığı 8.6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Altının yanında enerjiyi de çıkardığımızda 36 milyar dolar cari fazlamız ortaya çıkıyor. Dünyada yatırımların gerilediği ortamda ulaştığımız bu rakamlar Türkiye'nin cazibe merkezi olduğunu gösteriyor. Bu yıl 50 milyon turisti yakalayacağımıza dair güzel haberler alıyoruz. 2023 yılında 70 milyon turist hedefimiz artık hayal olmaktan çıkmış, gerçeğe dönüşmüştür. Bu gelişmeler en çok ihracatçılarımız için avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Sizdeki azmi ve cesareti görüyorum"

"Çin'in ve Rusya'nın yaptığı gibi paranın deregülasyonunu aşağıda tutma şansımız yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için attığımız adımları serbest piyasa ekonomisi içerisinde yürütmemiz gerekiyor. Sizlerde başarı gösterecek azmi ve cesareti görüyorum. Dışarıdaki ve onların taşeronluğunu yapan içerideki kimi kesimlerin ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz. Kimse art niyet taşıyan bu haberlere inanarak yatırımını düşürmesin. Ülkenize güvenin. Elinizdeki tüm imkanı yatırıma, istihdama yöneltin. Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla alan bir ülke haline getirmeye çok az kaldı. Gelin hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıralım" şeklinde konuştu.

"Gümrüklerde dijitalleşmeye gidiyoruz"

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi bizim hep önem verdiğimiz bir alan olmuştur. İhracatçılarımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gümrüklerde dijitalleşmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracatta kullanılan belgeler elektronik ortamlarda düzenlenebiliyor. Gümrük kapılarının fiziki modernizasyonu sürüyor. Serbest giriş çıkışları elektronik ortama aldık. İhracatçılarımızı desteklemek için geçtiğimiz yıl 2 milyar, bu yıl ise 3,1 milyar lira kaynak ayırdık" dedi.

İhracatçılara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bugün imzaladığım, yarın da Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek. Döviz spekülasyonu için aldığımız önlemlerin ihracatçıları etkilemesinin önüne geçiyoruz. Yönetim sistemindeki değişikliğin faydası bu" diye konuştu.

Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşecek G-20 Zirvesi'ne katılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osaka'da G-20 toplantısı var. Bizde orada olacağız. İlgili yetkililerimiz ön görüşmeler için gitti. Bizde nasip ederse ay sonunda oradayız. Dünya liderleriyle ikili görüşme yapma fırsatı bulacağız. G-20'den bir yıl önce ve bir yıl sonrasına yönelik neler yapacağımızı konuşma imkanımız olacak. 2 Temmuz'da çok önemli bir Çin-Türkiye müzakeresini yapma fırsatı bulacağız. Önümüzde yoğun bir süreç var. Eylül ayında BM Genel Kurulu var. Onda da yoğun süreç devam edecek" dedi.

"Tutuklatacaklarmış gemilerdekileri, avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz"

"4 gemimiz var, bunlardan ikisi sondajdır, ikisi de aramadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bunlar bize ait gemiler. Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün fırkateynlerle, uçaklarla beraber gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler tutuklatacaklarmış gemilerdekileri, avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Filistin, Libya, Irak'taki çekişmeleri mahalli çekişme olarak görenler varsa hiç kusura bakmasınlar ayakta uyuyorlar demektir. Biz bir kabile devleti değiliz. Bizim devraldığımız tarih 2200 yıla dayanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı aramalardan çekilmemizi istiyor, sen ne diyorsun ya, biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz. Türkiye garantör, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Sen kimsin? Biz yükümüzün ağırlığını iyi biliyoruz. Ama sen bu yükün farkında değilsin" dedi.

"Sadece bir belediye başkanı seçilecek"

Konuşmasında İstanbul seçimlerine de değinen Erdoğan, "Önümüzdeki Pazar İstanbul'da seçim var. Sadece vitrin değişikliği. Temsil noktasında vekaletler bizde. 39 belediyenin 25'i partimizde, öyle bir durum. Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir. Yurt dışı medya, sicil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor. Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız. Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır. Demokrasi ve ekonomiyi bir arada zikrediyorum. Cari açığın fazlaya dönüştürülmesini inşallah sağlayacağız, bundan endişeniz olmasın" diye konuştu.

"İhracatı arttıracağız"

Pençe Harekatı'na yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun bugün 8 tane terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı'nda sayı 60'a kadar ulaştı. İnlerine kadar kovalayacağız dedik. Herkesin Pazar günkü seçimin sonucuna saygı duyacağız. İnşallah kazanan Türkiye olur. Tek başına zenginliğin ve özgürlüğün toplumları mutlu etmeye yetmediğini görüyoruz. İnşallah küresel düzeyde yaşanan değişimi ülkemiz lehine değerlendireceğiz. Hep birlikte çalışarak ihracatı arttıracağız. Dünyanın bir yanında bayrağımızı dalgalandıran arkadaşlarımızla bizi yol arkadaşı yapan Allah'ıma şükrediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA