Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İha'yı ve Siha'yı Ürettikten Sonra Terörle Mücadelemiz Katladı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul aynı kararlılıkla devam ediyor. Şuanda bazı firma ve ülkelerin talepleri var. Bu taleplerle birlikte kanal İstanbul'u devreye sokacağız, onda da geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Onu o kadar önemsiyoruz ki dünyanın en saygın projesi olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayında gençlerin katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.

Savunma sanayinde ilerlemelerin olduğun söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1974'te bizim telsizimiz bile yoktu, Amerika'nın verdiği telsizlerle askerimiz Kıbrıs harekatını yaptı. Hemen bir susturma tekniğini uyguladı, malum dostlarımız bizim orada telsizlerimiz çalışmadı. Kıbrıs barış harekatından sonra o bize Aselsan'ı kazandırdı., kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Onu geçelim, bu döneme gelelim. Biz terör ile mücadelede özellikle insansız hava aracı istedik, stratejik ortağımızdan bize vermediler. Ben kendilerini ziyarette anlattığımı zaman vermediler. En sonunda Bush döneminde yaptığım görüşmede, bana 48 saatliğine tahsis edebiliriz dedi. İnsansız hava aracını çok da koordinat tespitinde kullanıyoruz, ondan sonrada uçaklarımız vuruş yapıyor. Bu bizi Türkiye kendi insansızı hava aracın üretir noktaya getirdi. Onunla kalmadık, arkadan SİHA'lar üretilir hale geldi. İHA'yı ve SİHA'yı ürettikten sonra terörle mücadelemiz katladı. Öyle bir noktaya geldik ki biz İHA ve SİHA'yı ihraç ediyoruz. Daha da öteye geçiyoruz, SİHA'nın balinasını üretiyoruz, bu felaket bir şey, her iki tarafına 1,5 ton ağırlığında bomba yerleşiyor ve insansız gereğini yapıyor. Başbakan olduğum zaman savunma sanayinde yüzde 20 yerliydi, savunma sanayinde şimdi yüzde 68 yerlilik oranına ulaştık. Şimdi altyapı vesaire, bütün bunların mesela Eskişehir, ciddi manada merkez oldu, Ankara biz bunları yeterli bulmuyoruz. Yaptırım uygulama noktasına geldiğimizde hangi alanda neyin yaptırımı uygulayacağımızın hesabını yapmalıyız. Savaşında matematiği vardır. Şu anda Suriye'de yoğun bir şekilde gerekli dersleri veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Artık biz acaba şunu verirleri mi, vermezler mi diye düşünmüyoruz, çünkü elimizde var. Çok daha güçlü olmalıyız, güçlü olursak caydırıcılık çok önemli. Onu başarılı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Muhalefete ilişkin bir öğrencinin sorusuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı dünyasında iktidar bir şey getirdi, muhalefet enine boyuna inceler, hakikaten faydalıysa kalkarlar desteklerler. Bizde şu beyaz, muhalefet ya ona siyah der. Muhalefet anlayışı bu olursa bundan ülke zarar görür, millet zarar görür. Muhalefet etmek için muhalefet edilmez. Ülkeye faydalı olacaksan delillendir getir ortaya koy. Anayasa mahkemesine yasaları götürürlerdi, çoğu da iade edilirdi. Yaptığın iş doğru olsun, iktidarda senden istifade etsin. Bunun adı muhalefet değil. Demokrasilerde hakikaten samimi dürüst muhalefet ülkeye güç katar. Eğer o samimi olmazsa art niyetli olursa bugün olduğu gibi, temenni ediyorum ki bunları aşarız" diye konuştu.

Mültecilerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin dünyadaki 3 önemli ülkeden bir tanesi Amerika Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Amerika'nın son zamanlarda sürtüşmeye girmesi olması çininde karşı bir hücuma geçmesine neden oldu. Bu da ona karşı yaptırım uygulamaya başladı. Rusya ile olan karşılıklı ataklar, yaptırımlar vesaire. Siyaseten Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti aynı siyasi tercihlerde aynı blokta hareket ediyorlar diyebilirim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Amerika İngiltere, Fransa bir blokta yer alıyorsa Çin'le Rusya federasyonu da bir yerde alıyor. Denge unsuru olmaları bakımından önem arz ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde önemli. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu aslında kendi içinde ayrı bir güç ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine tercihte Birleşmiş Milletler 196 ülkenin onlar üzerindeki tesiri çok ta fazla olmuyor. 5 artı 15 geçici üyelerin daimi üyeler üzerinde bir tesiri yok. Sadece bir marke geçici üye. Onun içinde bende dünya 5'ten büyütür diyorum. Benim tezimde bu. Bunu dünyaya kabul ettirmemiz lazım. Uluslararası ilişkiler konusunda çok çok önemli, bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Uluslararası toplantılarda aksini savunmuyor. Bu ama çok tehlikeli bir kelime. İddiamızın arkasında dursak, savunsak dünya bu kadar zulme rıza göstermez. Suriye'de İdlip'te olanlar yüzlerce binlerce kişi ölüyor. 3 milyon 600 bin Suriyeli bizde duruyor. Ana muhalefetin başındaki zat ben bunları kovarım diyor. Aynı şey Allah göstermesin bizim başımıza gelmiş olsa, biz varil bombalarıyla bombalansak, herkes bize kapısını kapatsa halimiz nice olur. Bu insanlar keyfine buraya gelmemiş ki. Biz hayvan haklarını konuşurken, insan haklarını niye konuşulmuyor. Dünyada insan hakları evrensel beyannamesi var, acaba dünya devletlerinin kaç tanesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine saygı duyuyor. 4 milyona yakın insan mülteci bizim ülkemizde bizi görünce siz ne kadar güzel şeyler yapıyorsunuz. Bize verdiğiniz sözler var, onları yerine getirin. Biz şuana kadar 36 milyar dolar harcadık, dürüst değiller, bu batı dürüst değil. Bu millet başka diyor ki ben bu Arap harflerini burada görmeyeceğim diyor. Terbiyesizlik bu ya. Senin görmek istemediğin Arap harfleri uluslararası literatürde Birleşmiş Milletlerde konuşma dili olarak kullanılıyor be cahil. Biz orada konuşma dili olarak kullanılmıyoruz. Basarsan parayı sende kullanılırsın, parayı vermezsen seni galiye almıyorlar. Arapça uluslararası literatürde yerini almış. Önemli olan insanlık, insani olarak bu insanlara biz ne yapıyoruz. Egede Akdeniz'de bu yavrular denizlerden kurtarıldığı zaman Allah katında olan karşılığı olan nedir ne değildir, biz buna bakacağız, onun için biz yaradanı yaradandan ötürü seveceğiz. Darda kalanın, fakir fukaranın her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA