Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz."

Kaynak: AA
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