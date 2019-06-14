Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz."
Kaynak: AA
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16:50 Erdoğan: (Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayını) Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye...