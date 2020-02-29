Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı.

29.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı. Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırılarına karşı sınırımıza doğru gelmeye başladı. 1,5 milyon insan sınırımıza dayandı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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