Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib halkının can emniyetini ve Türkiye sınırlarının güvenliğini...
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.
08.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:10
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.
Kaynak: AA
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