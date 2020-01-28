Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu, tedbirlerimizi almış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir" - DAKAR DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir" - DAKAR
DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Sall ortak basın toplantısı düzenledi.
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