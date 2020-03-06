Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

06.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz" dedi.


Erdoğan, 'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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