Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de karşımızda Rusya yok, bizim burada karşımızda rejim var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
06.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz" dedi.
Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com