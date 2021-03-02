Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkan sağlıyoruz."
02.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkan sağlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkan sağlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten