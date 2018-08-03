Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanlığımız, Ülkemizde Huzurun Teminatıdır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı.

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin dünyada temsili ve çıkarlarının korunması konusunda başarılı hizmetlere imza attığını belirterek, dış politika vizyonuna uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonların sayısının 163'ten 240'a çıkarıldığını bildirdi.

Yurt dışı temsilciliklerinde, vatandaşlara daha iyi, kaliteli ve saygılı hizmet verilebilmesini sağlayacak tedbirlerin alındığını ifade eden Erdoğan, dünyanın her köşesinde Türkiye'nin itibarını, milletin haysiyetini korumak için gereken adımların atıldığını belirtti.

Büyükelçilik ve konsoloslukların yanı sıra TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlarla hizmet bandının genişlediğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda dünyada ilk sıraya çıkmış olmasının, dış politikaya getirilen yeni bakış açısının etkisi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bugün Türkiye'nin kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan, kendisinden ilk yardım beklenen ülke duruma geldiğini belirterek, "Türkiye'nin terör örgütleriyle yurt dışında yürüttüğü mücadele, diplomatik boyutuyla da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde, PKK-YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, finans kaynaklarının kesilmesi gibi konulardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Yurt dışındaki misyonlarımıza yönelik bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreç çalışmalarına hız veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Münbiç'e ciddi sayıda geri dönüş başlayacak"

Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelere dönen misafirlerin sayısının, bu dönemde 250 bini bulacağına değinen Erdoğan, "Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Buradaki çalışmaların ilerlemesiyle, Münbiç'e de ciddi sayıda bir geri dönüş başlayacak. Irak'la ilişkilerimizi geliştirme kapsamında, Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz." dedi.

NATO'nun Irak'taki misyonuna da Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanacağını bildiren Erdoğan, "İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimize, her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin yalnız değilsin. Önümüzdeki günlerde başlayacak 10'uncu Büyükelçiler Konferansımızın konusunu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Girişimci ve İnsani Dış Politika" olarak belirledik." diye konuştu.

"3'üncü nükleer enerji santrali Trakya'da kurulacak "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kalkınmanın ve gelişmenin temel unsuru olarak enerji ihtiyacının karşılanması konusunda çok önemli başarılara imza attığını belirterek, yapılan yatırımlarla elektrik enerjisinde kurulu gücün yaklaşık 32 bin megavattan 87 bin megavata çıkarıldığını bildirdi.

Türkiye'ye 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırıldığını aktaran Erdoğan, özellikle rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi konusunda çok önemli mesafeler alındığını vurguladı.

Nükleer enerjiye yenilerinin ekleneceğini ifade eden Erdoğan, "Akkuyu'nun inşası sürüyor, bildiğiniz gibi Ruslarla beraber yapıyoruz. İlk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Sinop'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Üçüncü nükleer enerji santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarına ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak Doğalgaz Boru Hattı ve Doğu Akdeniz Boru Hattı gibi tarihi nitelikteki projelerin de hayata geçirileceğini ifade ederek, TANAP'ın açılışın geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de yapıldığını anımsattı.

Doğalgaz imkanından yararlanan şehirlerin sayısının 6'dan 78'e çıkarıldığını aktaran Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. İnşallah, hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari'yi de buna ilave etmek." dedi.

Erdoğan, doğalgaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Tuz Gölü'ndeki depoyu 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükseltmek için teklifleri almaya başladıklarını kaydetti.

Akdeniz'de bir derin deniz ve bir sığ deniz sondajı başlatarak, bu bölgedeki hakları koruma kararlılığı göstereceklerini bildiren Erdoğan, "Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar. Türkiye ne yapıyor, filan gibi...Türkiye bildiğini yapıyor. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alınacak." dedi.

Yeraltı kaynakları potansiyelini tespit edip ekonomiye kazandırma çalışmalarını 3 kat artıracaklarına vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açıyoruz. Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıkıyoruz. Eskişehir Alpu'da da bin megavat kurulu güce sahip bir termik santral inşası için ihaleye çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beslenme yardımına barınma yardımı da eklenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla geleceğin teminatı olan gençler için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda spor tesislerinin sayısını bin 575'ten 5 bin 50'nin üzerine lisanslı sporcu saysını 278 binden 8,5 milyona; spor kulübü sayısını ise 6 binden 14 binin üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Sporu yaygınlaştırmak için 150 mahalle tipi spor sahası, 20 okula spor salonu, 10 tane de futbol altyapı merkezini faaliyete geçireceklerini aktaran Erdoğan, "Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer teslimini, 3'ünün yıkımını, 5'inin de proje çalışmasını tamamlıyoruz. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçiriyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, gençlerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin düzenlendiği Gençlik Merkezlerin sayısını 64'ten 279'a çıkardıklarını, gençlik kamplarında misafir edilecek 56 bin gencin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlanacağını anlattı.

Karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak için 20 bin okulda gençlik temsilcileri belirleneceğini bildiren Erdoğan, yükseköğrenim gören gençlerin eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için yurtların kapasitesini 182 binden 633 bine yükselttiklerini kaydetti.

"100 Günlük İcraat Programı'mız kapsamında, yükseköğrenim yurtlarının yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verilen beslenme yardımına barınma yardımının da ekleneceğini açıkladı.

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek vereceklerini belirterek, lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencin projelerinin hayata geçirilmesine yardımcı olacaklarını aktardı.

(Sürecek)