Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanından depremle ilgili bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanından depremle ilgili bilgi aldı

Gülseli KENARLI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

23.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanından depremle ilgili bilgi aldı

Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ın batısında meydana gelen ve 'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

 


Kaynak: DHA
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