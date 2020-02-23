CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İÇİŞLERİ BAKANINDAN DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İÇİŞLERİ BAKANINDAN DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Gülseli KENARLI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

23.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:01
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İÇİŞLERİ BAKANINDAN DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ın batısında meydana gelen ve 'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.


Kaynak: DHA
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