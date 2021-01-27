Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata,...

27.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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