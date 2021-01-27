Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile."