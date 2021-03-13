Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz...
13.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan