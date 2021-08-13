Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık