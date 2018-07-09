Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin İzmir'de Top Atışı Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de yemin etmesinin ardından İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda, 101 pare top atışı yapıldı. Top atışlarının yapıldığı yerlerin 4 ordu komutanlığının bulunduğu iller olduğu öğrenildi.

TOP ATIŞINI KORDON'DA TOPLANAN VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye gelip yemin etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin hemen ardından ise, Ege Ordu Komutanlığı'nın bulunduğu İzmir'de, 57'nci Topçu Tugayı'ndan Gündoğdu Meydanı'na gelen birlik, top atışı yaptı. Top atışlarının 4 ordu komutanlıklarının bulunduğu illerde de yapıldığı öğrenildi. 101 pare top atışını Kordon'da toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.

TOP ATIŞI SIRASINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Birçok vatandaş, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Birçok kişi de kulaklarını tıkayıp 101 pare top atışının tamamını izledi. Bu sırada sevgililerin birbirlerinin kulaklarını tıkayıp, top sesinden korumaya çalışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.