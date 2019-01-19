Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Video Klip

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Video Klip

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan video SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan video SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et