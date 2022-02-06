Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı

Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan, takdim edilmesi üzere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teslim etti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan, takdim edilmesi üzere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teslim etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve 34 yılda 8 adet el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de korona virüs sürecinde verdiği zorlu mücadele için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur'an-ı Kerim yazmaya başlamıştı. El yazması Kur'an-ı Kerim'i tamamlayan Arslan, takdim etmesi için iki adet Kur'an-ı Kerim'i Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e getirdi.

Lokman Arslan'ın ömrünü İslam'a adadığını söyleyen Başkan Söğüt, "Birçok talebe yetiştiren Lokman Arslan hocamızın el yazısı ile yazdığı Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca hocamıza takdim edeceğiz. Kendisine ve emeklerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Kocaeli, Körfez, Politika, Haber

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