Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı, silahsız insanız hava araçlarımız tüm dünyada gıpta ile...
23.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı, silahsız insanız hava araçlarımız tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı, silahsız insanız hava araçlarımız tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu