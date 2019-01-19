Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizdeki Gafillerden Bazıları Bu Oyunda Figüranlık Yapmıştır"

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

Salondan ve partililerden görüntüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır."

Kaynak: AA