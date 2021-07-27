Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Erdoğan: "BM Genel Kurulu'ndan sonra iadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren