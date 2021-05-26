Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde karşılayanlar arasında Bakan Soylu da yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde karşılayanlar arasında Bakan Soylu da yer aldı AK Parti grup toplantısı öncesi TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde karşılayanlar arasında Bakan Soylu da yer aldı
ANKARA - AK Parti grup toplantısı öncesi TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk