CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAŞIYAN HELİKOPTER HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE RİZE'YE İNİŞ YAPTI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAŞIYAN HELİKOPTER HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE RİZE'YE İNİŞ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki incelemelerinin ardından Rize'nin Madenli ve Büyükköy Beldeleri'ne gitmek üzere helikopterle havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki incelemelerinin ardından Rize'nin Madenli ve Büyükköy Beldeleri'ne gitmek üzere helikopterle havalandı. Sağanağın etkisini artırması üzerine Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Büyükköy Beldesi'ne iniş gerçekleştiremedi. Erdoğan helikopterle Trabzon Havalimanına doğru yola çıktı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle helikopter Rize Limanı'na inmek zorunda kaldı. Erdoğan ve beraberindekiler karayolu ile Trabzon'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükköy Beldesi'nde bekleyen vatandaşlara AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'yı arayarak telefon hoparlöründen seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda şu ifadeleri kullandı:

"Hava muhalefeti Madenli ve Büyükköy'e inmemize müsaade etmedi. Hatta hatta Trabzon'a gitmemize müsaade etmedi. Şimdi Rize merkeze indik. Buradan karayolu ile Trabzon'a geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz. İnşallah daha sonra geldiğimde bunları kaza ederiz. Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum". Erdoğan daha sonra uçakla Trabzon'dan ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAŞIYAN HELİKOPTER HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE RİZE'YE İNİŞ YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAŞIYAN HELİKOPTER HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE RİZE'YE İNİŞ YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAŞIYAN HELİKOPTER HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE RİZE'YE İNİŞ YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAŞIYAN HELİKOPTER HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE RİZE'YE İNİŞ YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAŞIYAN HELİKOPTER HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE RİZE'YE İNİŞ YAPTI - Haberler
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