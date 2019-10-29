Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabul Töreni'nin yapıldığı salonda askerler karşıladı
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerler tarafından karşılanması ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
29.10.2019 21:01
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerler tarafından karşılanması ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan törene katılan davetliler ile tokalaştı.
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabul Töreni'nin yapıldığı salonda askerler karşıladı