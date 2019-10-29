Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabul Töreni'nin yapıldığı salonda askerler karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabul Töreni'nin yapıldığı salonda askerler karşıladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerler tarafından karşılanması ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

29.10.2019 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabul Töreni'nin yapıldığı salonda askerler karşıladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerler tarafından karşılanması ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan törene katılan davetliler ile tokalaştı.

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabul Töreni'nin yapıldığı salonda askerler karşıladı
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