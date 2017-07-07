Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı G-20 Zirvesinde Merkel Tarafından Karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı G-20 zirvesinde Merkel tarafından karşılandıYakup Asgerzadeh, Hamnburg, 7 Temmuz, (DHA)- G20 Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentinde başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı G-20 zirvesinde Merkel tarafından karşılandı
Yakup Asgerzadeh, Hamnburg, 7 Temmuz, (DHA)- G20 Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentinde başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi açılış töreninde liderleri karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da G-20 zirvesinin yapılacağı salonda Almanya Başbakanı Angela Merkel Tarafından karşılandı.