Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çad Halkı Şarkılar ve Dans Gösterileriyle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad halkı tarafından şarkılar ve dans gösterileriyle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad halkı tarafından büyük bir coşku içersinde şarkı ve dans gösterileriyle karşılandı. Çad halkı ellerindeki Türk bayrakları ve Erdoğan posteriyle büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. - NCAMENA