Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladıBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
09.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
Belçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Kaynak: DHA
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