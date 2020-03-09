Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
09.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Görüntü Dökümü
----------------------------Erdoğan'ın gelişi-Vatandaşlara konuşma yapan Erdoğan-Vatnadaşların görüntüleri
-Türk bayrakları
Kaynak: DHA