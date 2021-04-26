Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da pilotlar karşıladı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşü esnasında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte pilotları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı