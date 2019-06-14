Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camiinde cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Caminde kıldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazını kılmak üzere Hz. Ali Camiine geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Albayrak, burada namaz kıldıktan sonra Kısıklı'daki konuta geri döndüler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA