Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk." Kaynak: AA