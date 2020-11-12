Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik"

12.11.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aselsan'a gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri araçlar önünde poz vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona geçişi Aselsan tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aselsan'a gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri araçlar önünde poz vermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona geçişi

Aselsan tanıtım filmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı.(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik" - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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