Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum."
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum."

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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