Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum."
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı