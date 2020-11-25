Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı'yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla mücadele etmek...
25.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı'yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla mücadele etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan geçiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı'yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla mücadele etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan geçiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten