Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir

"Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor.

09.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:42

"Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor." diyen Erdoğan,"Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin. Hukuk eşittir kanun değildir." dedi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir
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