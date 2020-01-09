Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir

09.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki engelli memur sayısının kendilerinden önceki döneme nazaran on kat arttığını söyledi. Erdoğan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya ilişkin olarak da "Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir." dedi.



Engelliler ile devlet korumasındaki gençlerin kamuya atama töreninde konuşan Erdoğan, "Bu ülkede yaşayan her birey gibi engellilere ve devlet korumasında yetişen gençlerimize sahip çıkıyor, kendilerini en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle