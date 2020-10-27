Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu

27.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Işın Karaca Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Samatta Okan Buruk Eddie Newton Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla Hatay Fransa Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 10:46:25. #1.14#
title