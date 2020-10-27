Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu
27.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş