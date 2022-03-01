Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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