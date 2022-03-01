Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü

AA, Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hollanda, Ukrayna, Güncel, Haberler

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