Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile telefonda görüştü
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Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ve Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Ayrı ayrı görüşmelerde bölgesel görüşmeler ve Türkiye ile ilişkiler de ele alındı.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 6. gününde de devam ederken, diplomatik temaslar da hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI VAN DER BELLEN'LE DE GÖRÜŞTÜ
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.