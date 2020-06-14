Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor.
14.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor."
Kaynak: AA