Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor." Kaynak: AA