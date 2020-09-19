Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır.
19.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor."
Kaynak: AA